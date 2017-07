R. Fico: Naďalej sa ukazuje, že táto koalícia nemá alternatívu

Premiér Robert Fico, archívne foto. Foto: TASR/Romana Buganová Foto: TASR/Romana Buganová

Bratislava 2. júla (TASR) – Po prvých 15 mesiacoch fungovania súčasnej vlády sa ukázalo, že táto vládna koalícia nemá alternatívu. Je o tom presvedčený premiér Robert Fico (Smer-SD).zdôraznil v dnešnej diskusnej relácii TA3 V politike.Fico pripustil, že vláda a predseda vlády, ktorý je aktívny, robia niekedy aj chyby.vyzdvihol. Najväčšou ambíciou koalície je teraz podľa neho to, aby sa dobré ekonomické výsledky krajiny viac premietli do peňaženiek ľudí.Vláda v tejto súvislosti podľa Fica sleduje dve línie. Tou prvou jehospodárskeho rastu, teda prijímať opatrenia, ktoré podporia rast, zamestnanosť a znížia nezamestnanosť.avizoval premiér. Preto musí existovať tlak na rast platov. Rovnako treba riešiť nedostatok pracovnej sily, aj zmenami vo fungovaní školstva podporou tých študijných odborov, ktorých absolventi sa lepšie uplatnia na pracovnom trhu.Predseda vlády je presvedčený aj o tom, že sa v poslednom čase urobilo veľa v boji s korupciou. Pripomenul napríklad prípravu zákona o ochrane oznamovateľov korupcie, zriadenie špeciálneho odboru na úrade vlády, obmedzenie hotovostných platieb či zavedenie elektronického trhoviska.vyhlásil Fico.Zopakoval tiež pozíciu vlády, že Slovensko musí patriť do jadra Európskej únie.zdôraznil premiér. Je podľa neho jasné, že krajiny, ktoré majú spoločnú menu, sa budú ešte viac prepájať a na tom Slovensko nemôžeme stratiť.dodal Fico s tým, že on ponúka jasné zahranično-politické smerovanie Slovenska.