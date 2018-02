R.Fico: Nebránime sa podpore turizmu cez cestovné poukazy a úpravu DPH

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas tlačovej konferencie k novej makroekonomickej prognóze Slovenska, ktorú zverejnil Inštitút finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financii SR v Bratislave 5. februára 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. februára (TASR) - Vláda SR sa nebráni podpore domáceho turizmu prostredníctvom rôznych nástrojov. Napríklad cestovné poukazy alebo úpravou dane z pridanej hodnoty (DPH) pri cestovnom ruchu. Na pondelkovej tlačovej konferencii na Ministerstve financií (MF) SR to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD).avizoval predseda vlády.Slovensko je totiž podľa Fica najpriemyselnejšou krajinou v EÚ. Nemožno sa však spoliehať len na priemysel a výrobu automobilov, že budú ťahať krajinu dopredu. Alternatívou by tak podľa neho mohol byť práve cestovných ruch.opísal Fico. Aj tu však podľa neho platí, že. Teda bude sa dbať na zachovanie prísnej finančnej disciplíny.Zároveň avizoval ďalšie opatrenia na tento rok, keďže ekonomikaa chce, aby to ľudia pociťovali viac. Napríklad v roku 2018 sa začína podľa neho pracovať na tom, čo sa urobí so mzdami vo verejnej a štátnej službe v roku 2019.priblížil premiér. Keď sa vláda pustí touto cestou, bude si to podľa neho vyžadovať stámilióny eur. Bude teda potrebný niekoľkoročný časový harmonogram, ako dosiahnuť tieto ciele.dodal predseda vlády.Zároveň chce ísť vláda aktívnejšie do podpory duálneho vzdelávania a chce tiež hľadať peniaze na výstavbu podnikových nájomných bytov.uviedol.