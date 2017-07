R. Fico nevidí dôvod, prečo by nemali vymenovať Jahnátka za šéfa ÚRSO

Na archívnej snímke predseda vlády SR Robert Fico (druhý zľava), v pozadí Ľubomír Jahnátek. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 6. júla (TASR) - Exminister hospodárstva Ľubomír Jahnátek sa o post predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pravdepodobne obávať nemusí. Pôvodne mal byť menovaný za šéfa regulačného úradu dnes, rokovanie vládneho kabinetu sa však nekonalo. Vláda by mala najbližšie zasadať 24. júla.Jahnátek podľa dnešných slov premiéra Roberta Fica (Smer-SD)vo výberovom konaní prevýšil ostatných uchádzačov. V Jahnátkovi sa podľa Fica skĺbilo to, že bol navrhnutý zamestnávateľskými zväzmi, nie je členom politickej strany, predtým pracoval v tomto odbore a vyzná sa v ňom.vyhlásil dnes v Gabčíkove predseda vlády SR.Jahnátka odporučila na post šéfa ÚRSO výberová komisia na Ministerstve hospodárstva (MH) SR 28. júna 2017.povedal 28. júna šéf MH SR Peter Žiga (Smer-SD) po rokovaní vládneho kabinetu.Upozornil, že Jahnátek nie je člen strany Smer-SD.poznamenal minister.Ak sa komisia zložená zo zástupcov MH SR, Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), AZZZ, Klubu 500 a Združenia miest a obcí (ZMOS) jednomyseľne zjednotila na tomto kandidátovi, nemá podľa vlastných slov dôvod spochybňovať jej rozhodnutie.Jahnátek by na ÚRSO mohol podľa Žigu nastúpiť v polovici júla.doplnil koncom júna šéf MH SR.Opačný názor má opozičné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA). Jeho poslanci považujú nomináciu Jahnátka, súčasného poslanca NR SR za stranu Smer-SD, na post šéfa regulačného úradu za škandalóznu. Opozícia žiada, aby vláda výberové konanie na šéfa ÚRSO zopakovala aj s verejným vypočutím kandidátov.