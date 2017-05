R. FICO: Nové opatrenia vlády majú pomôcť zvýšiť životnú úroveň

Na snímke predseda strany SMER – sociálna demokracia Robert Fico počas príhovoru učastníkom osláv 1. mája 2017 v Parku na Sihoti v Nitre. Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Dynamické zvyšovanie minimálnej mzdy

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 1. mája (TASR) – Krajiny Vyšehradskej štvorky dnes ťahajú hospodársky rast v celej Európskej únii, povedal počas dnešných osláv 1. mája v Nitre premiér Robert Fico (Smer-SD). „skonštatoval premiér.Krajine sa podľa jeho slov darí ekonomicky aj finančne a pocítiť to musia aj samotní obyvatelia na raste životnej úrovne. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD) predloží vláde SR a následne do Národnej rady SR v krátkom čase nové návrhy, ktoré by mali smerovať práve ku zvýšeniu životnej úrovne ľudí na Slovensku.“ skonštatoval Fico.Úlohou vlády je podľa premiéra robiť všetko pre to, aby sa Slovensko približovalo z hľadiska životnej úrovne bohatým krajinám EÚ. „Vláda chce preto dynamicky pristúpiť ku zvyšovaniu minimálnej mzdy, ktorá by sa mala na budúci rok priblížiť k sume 500 eur mesačne a v roku 2019 by mala hranicu 500 eur prekročiť. Ďalším opatrením vlády bude zavedenie desaťdňovej platenej dovolenky pre otca novonarodeného dieťaťa, pričom otec si ju bude môcť vybrať v priebehu prvého mesiaca po narodení dieťaťa. Táto dovolenka bude platená vo výške desaťdňovej priemernej mzdy, ktorú otec zarába.Slovensko je v rámci EÚ krajinou, v ktorej pracuje najviac ľudí v noci, až 240.000 zamestnancov. Tým by sa mali zvýšiť príplatky za prácu v noci zo súčasných 20 % z minimálnej mzdy na 50 %, čo by znamenalo, že priemerný zamestnanec zarobí ročne o vyše 500 eur viac. Príplatky za prácu v sobotu a nedeľu by mali dosiahnuť 100 % výšky minimálnej mzdy.“ povedal premiér.Ďalšou podporou pre zamestnancov bude aj vyššia podpora cestovania za prácou. „potvrdil Fico.