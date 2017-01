R. FICO: Odmietam hystériu a psychózu, ktorú vyrobila opozícia

Premiér SR Robert Fico. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. januára (TASR) - Pôsobenie Mariana Kotlebu (ĽS NS) ako predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja treba podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zastaviť. Vyplýva to z jeho slov v dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy, kde ho označil nezmyselným experimentom. Očakáva, že nominácie na nových kandidátov ukážu, že majú štandardné politické strany na vec rovnaký názor.Obáva sa, že "silný antifašistický" moment už nebude pri voľbách do vyšších územných celkov zohrávať takú úlohu ako v minulosti.povedal Fico v Sobotných dialógoch.Ako fašistickú premiér Kotlebovu ĽS NS pomenovať nechcel.skonštatoval. Reálne prvky fašizmu sú podľa neho v slovenskej politike prítomné. Nepáči sa mu, že s jej zástupcami rokuje opozícia, konkrétne SaS.Za najlepšiu hrádzu proti fašizmu a extrémizmu považuje Fico stabilnú vládu. Odporúčal tiež venovať väčšiu pozornosť historickým udalostiam a ich častejšie pripomínanie aj modernejšími spôsobmi.poznamenal s tým, že treba tvrdší jazyk a prilákať na tieto akcie mladých. Za najväčšiu chybu štandardných strán považuje to, že nedokážu rázne a jasne odpovedať na témy, ktoré vyrušujú verejnosť.Diskusia sa venovala aj udeľovaniu vojenských hodností členom vlády či predstaviteľom parlamentu. Premiér to hodnotiť nechcel.vyhlásil.