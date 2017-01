R. FICO: Odmietam privatizáciu letiska, nebránim sa inej spolupráci

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. januára (TASR) – Ďalší rozvoj bratislavského letiska je možný aj v spolupráci so zahraničnými partnermi, nie však formou jeho privatizácie. "" zdôraznil v rozhovore pre TASR predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).Pripomenul, že ešte jeho prvý kabinet v roku 2006 zastavil pripravenú privatizáciu letiska. To sa potom rozvíjalo svojimi vlastnými silami a podľa premiéra ukázalo, že aj štát vie zabezpečiť nárast počtu cestujúcich, ktorí v súčasnosti nájdu v Bratislave modernú letiskovú halu.Zároveň však pripustil, že je stále čo rozvíjať. "" priblížil Fico s tým, že na tomto koncepte sa pracuje predovšetkým s košickým samosprávnym krajom.Podľa vlastných slov sa nebráni tomu, aby bratislavské letisko spolupracovalo so zahraničnými partnermi. "" dodal.