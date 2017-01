R.FICO:Podceňujeme stability a hodnoty,o ktoré sa opiera každá krajina

Na archívnej snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cigeľ 21. januára (TASR) - Tí, čo prežili Slovenské národné povstanie a už nie sú medzi nami, sa musia obracať v hrobe, ak zrazu vidia, že legitimitu dostávajú názory, ktoré hovoria o Slovenskom národnom povstaní ako o nejakom horskom dobrodružstve, alebo ak legitimitu dostávajú názory, že prezident Tiso bol v podstate hrdina, pričom všetci vieme, že bol vojnovým zločincom. Uviedol to dnes vo svojom príhovore na 42. ročníku Pochodu vďaky SNP v partizánskej obci Cigeľ v okrese Prievidza predseda vlády SR Robert Fico.ozrejmil ďalej Fico. Podľa neho je veľkou chybou, že tak na to nejako pozeráme a nejako tvrdšie nereagujeme.podčiarkol.Pochod vďaky SNP je pietnou spomienkou hlavne na tragické udalosti z 13. januára 1945, keď Cigeľ obkľúčilo a prepadlo nemecké fašistické komando a odvlieklo z obce vyše 100 Cigeľčanov, ktorí boli kruto mučení a 22 z nich sa nikdy nevrátilo, pripomenul starosta Štefan Mjartan. Obyvatelia obce totiž podľa neho podporovali partizánsky oddiel, ktorý operoval v pohorí Vtáčnik.Aktuálny ročník jedného z najmasovejších a najstarších turistických podujatí pokoril podľa odhadu organizátorov účastnícky rekord. Zúčastnilo sa ho podľa nich viac ako 2000 turistov, ktorí mali na výber z dvoch lyžiarskych a štyroch peších trás. Vlani pochod absolvovalo 1861 ľudí, išlo o druhý najväčší počet registrovaných účastníkov v jeho histórii.Organizáciu podujatia zabezpečujú Cigeľčania a Handlovčania v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Trenčianskym samosprávnym krajom a Regionálnou radou Klubu slovenských turistov.