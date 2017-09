R. FICO: Poďme urobiť nový projekt sociálnych práv na Slovensku

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. septembra (TASR) - Ústava SR je moderný právny dokument a mali by sme byť naň hrdí. Mohli by sa v nej však preformulovať hospodárske a sociálne práva a garantovať ňou napríklad minimálnu mzdu a jej valorizáciu. Naznačil to premiér Robert Fico vo svojom príhovore na slávnostnom zasadnutí Národnej rady SR pri príležitosti 25. výročia prijatia slovenskej ústavy.Fico pripomenul, že ústava garantuje základné hospodárske, sociálne a kultúrne práva. V dnešnom modeli sú však podľa neho prakticky nevymožiteľné. Chcel by teda preformulovať hospodárske a sociálne práva a dať ľuďom viac garancií. Poukázal na iniciatívu Európskej komisie vytvoriť európsky pilier sociálnych práv. Bez ohľadu naň by však podľa Fica mohol na Slovensku vzniknúť nový projekt sociálnych práv. Na jeho prípravu vyzýval vo svojom prejave v pléne parlamentu.vyhlásil Fico s tým, že v koalícii je o takýto projekt záujem.Fico pripomenul, že 1. septembra 1992 hlasoval za ústavu, ktorú dnes nazýva civilnou bibliou.vyhlásil Fico. Dodal, že v čase prijímania ústavy malo Slovensko tri základné túžby – garantovanie základných práv a slobôd, aby bolo Slovensko rovnoprávnou súčasťou európskeho spoločenstva a treťou bola túžba mať sa lepšie a mať viac sociálnych istôt. Tieto želania sú podľa neho aktuálne aj po 25 rokoch, mali by navyše dostať novú dimenziu.Zdôraznil, že v oblasti slobôd musí Slovensko aj naďalej zostať slobodnou a demokratickou krajinou. V otázke európskeho spoločenstva zaradil SR k trom najproeurópskejším krajinám. Zopakoval, že Slovensko by malo byť pri jadre EÚ, no zároveň upozornil, že pri prijímaní jednotlivých krokov je potrebné starostlivo hodnotiť.uviedol premiér.V rámci tretej túžby nesmieme zabúdať na to, že je potrebné robiť rozvážne rozhodnutia, ktoré garantujú hospodársky rast a prísnu finančnú disciplínu.zdôraznil.Zároveň upozornil, že len vtedy budeme sebavedomý a hrdý národ, "keď budeme prejavovať úctu k štátu, jeho symbolom, inštitúciám, dejinám a predovšetkým k hrdinom týchto dejín".