R. FICO: Podporujeme A. Danka, ak zlyhal úradník, nech je potrestaný

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR FOTO TASR - Branislav Račko Foto: TASR FOTO TASR - Branislav Račko

Bratislava 30. apríla (TASR) – Pokiaľ kancelár Národnej rady SR Daniel Guspan pochybil v prípade otvárania listov občanov pre poslancov, mal by byť potrestaný. Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) však za kauzu nemá byť odvolávaný. Myslí si to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Rozhodnutie o otváraní listov podpísal Guspan.zdôraznil v dnešnej diskusnej relácii na TA3 V politike Fico, podľa ktorého Danko nesedí nad listami poslancov a nečíta ich.povedal Fico. Dodal, že ak úradník pochybil, mal by byť odvolaný a ak spáchal trestný čin, mal by byť potrestaný. Ale odvolávanie predsedu parlamentu Fico odmieta.Za iniciovaním schôdze vidí Fico politiku nenávisti, ktorú predvádza podľa neho opozícia.povedal. Aj na úrade vlády podľa neho existujú bezpečnostné pravidlá v súvislosti s listami.Podľa Fica by sa namiesto tejto kauzy malo hovoriť skôr o tom, že sa Slovensku darí. Opätovne kritizoval médiá, že informujú prevažne o negatívnych informáciách.povedal Fico.Podľa neho sa k verejnosti nedostávajú objektívne a korektné informácie o stave krajiny.poznamenal.Zopakoval, že Slovensko má historicky najnižší deficit či historicky najvyššiu zamestnanosť. Pripomenul, že v pondelok 1. mája oznámi opatrenia na pomoc ľuďom. Tvrdí, že keď sa krajine darí, má sa dať ľuďom.Opatrenia počítajú so zmenami v odmeňovaní nočnej práce, práce cez víkendy, ale aj s väčšou podporou ľudí, ktorí dochádzajú za prácou napríklad viac ako 60 kilometrov.Fico sa dotkol aj prezidentských volieb vo Francúzsku.povedal s tým, že bude rešpektovať výsledky volieb.Spomenul aj summit o brexite. Zopakoval, že sa lídri dohodli na spoločnom postupe. Európska dvadsaťsedmička bude teda v súvislosti s podmienkami vystúpenia z EÚ rokovať so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska spoločne. Bilaterálne rokovania podľa Fica nebudú.