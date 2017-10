R. Fico pozval občanov, aby prišli 4. novembra na voľby do VÚC

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas spoločnej tlačovej konferencie na tému Krajine sa darí 22. augusta 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 27. októbra (TASR) – Ľudia vedia málo o množstve kompetencií, ktoré patria vyšším územným celkom (VÚC). Účasť na voľbách do ich orgánov nezodpovedá tejto dôležitosti. Povedal to v piatok v Prešove predseda vlády Robert Fico po rokovaní na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (PSK).povedal Fico.Pripomenul, že tentoraz budeme voliť predsedov samosprávnych krajov a poslancov na päť rokov a to z dôvodu, aby sme prispôsobili voľby do VÚC s voľbami do mestských a obecných zastupiteľstiev. Zároveň zdôraznil, že po prvý raz pri týchto voľbách pôjde o jednokolové voľby, čo šetrí peniaze.Premiér vyzdvihol z množstva kompetencií VÚC školstvo a dopravu. Kriticky sa vyjadril ku školám, produkujúcim absolventov, ktorí nie sú použiteľní v praxi.Predseda vlády vyzdvihol v tejto oblasti prácu prešovského predsedu VÚC Petra Chudíka (Smer-SD), ktorý podľa jeho slov. PSK podľa jeho slov spolu s vládou podporili dve školy v Kežmarku, kde investovali zhodne po 200.000 eur do moderných technológií. Rovnakú sumu preinvestujú aj v Spojenej škole Čaklov vo Vranovskom okrese, kde zakúpia technológie pre drevársku a strojársku výrobu.Ďalej zdôraznil, že v Smere-SD platí pravidlo, ktoré nebráni tomu, aby župani, primátori a starostovia boli aj poslancami Národnej rady SR,Robert Fico uviedol, že v Prešove mal predpoludním mimoriadne zaujímavé stretnutie s gymnazistami na tému boja proti korupcii. Potvrdilo sa, že je to téma, ktorá ich mimoriadne zaujíma.