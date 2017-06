R. FICO: Pre SR neexistuje iná alternatíva ako byť súčasťou jadra EÚ

Na snímke zľava apoštolský nuncius Mario Giordana, a predseda vlády SR Robert Fico na stretnutí Konferencie biskupov Slovenska 20. júna 2017 v Marianke. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Marianka 20. júna (TASR) – Moja vláda je presvedčená, že pre Slovensko neexistuje iná alternatíva ako byť súčasťou integračného jadra Európskej únie a tak byť aj pri kreovaní jej politík a v centre rozhodovacích procesov. Na dnešnom stretnutí Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v Marianke to vo svojom príhovore uviedol predseda vlády SR Robert Fico.Podľa premiéra je uznávaným prínosom cirkví a náboženských spoločností oblasť výchovy, vzdelávania, charita, ale aj boj za demokraciu, budovanie slovenskej štátnosti či sociálny zmier.zdôraznil premiér.Pre Slovensko je podľa Roberta Fica životným záujmom byť súčasťou diskusie, v ktorej sa formuje budúcnosť Európy.uviedol Fico.Pre Slovensko ako otvorenú, proexportne zameranú ekonomiku bude ďalšie prehlbovanie integrácie, vrátane možného vytvorenia jadra, znamenať skôr príležitosť ako ohrozenie.Robert Fico poďakoval aj apoštolskému nunciovi J. Ex. Mons. Mariovi Giordanovi za jeho dlhoročné pôsobenie na Slovensku.Predseda KBS Stanislav Zvolenský zdôraznil, že prehlbujúca sa integrácia my nemala znamenať rozvrátenie našich kultúrnych a duchovných tradícií.dodal.