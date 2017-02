R. Fico: RTVS má ďaleko od verejnoprávnosti

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 15. februára (TASR) – Generálny riaditeľ RTVS Václav Mika nemusí mať pri opätovnej kandidatúre podporu premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Predseda vlády to dnes naznačil v diskusnej relácii Braňo Závodský Naživo v Rádiu Expres. Dôvodom je, že RTVS má dnesFico kritizoval RTVS pod vedením Miku, ktorý bol v roku 2012 nominantom ministra kultúry Mareka Maďariča (Smer-SD). Uviedol pritom, že to bude súvisieť s jeho postojom pri voľbe nového šéfa verejnoprávnej inštitúcie, ktorá bude pravdepodobne v júni.povedal.Na otázku, či nepodporí Miku, Fico uviedol:domnieva sa.Premiér v relácii uvítal utorňajšiu (14.2.) policajnú raziu vo vile podnikateľa Ladislava Bašternáka, ktorá súvisela s podozrivou výstavbou komplexu Bonaparte, v ktorom býva. Razia sa uskutočnila v deň, keď ho mala opozícia v parlamente odvolávať.reagoval na policajnú akciu.uviedol s tým, že ako predseda vlády má nárok, aby mu štát zabezpečil bývanie, a že do Bonaparte sa nasťahoval, keď nikto netušil, kto je Bašternák.ozrejmil Fico. Čo sa týka vlaňajšieho prísľubu, že sa z bytu Ladislava Bašternáka odsťahuje, uviedol, že zatiaľ nenašiel vhodné riešenie.doplnil.