R.Fico s R.Kaliňákom si pochutia na kapustnici, L. Sólymos má halászlé

Predseda vlády SR Robert Fico (druhý vpravo) a podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák (vľavo) navštívili na Štedrý deň 24. decembra 2017 službukonajúcich príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na hasičskej stanici 5 - Petržalka. Prišli si tak uctiť prácu hasičov, ktorí budú v službe aj na Štedrý deň. Zároveň si prezreli i technické vybavenie hasičskej stanice. V Bratislave 24. decembra 2017. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 24. decembra (TASR) - Premiér Robert Fico strávi Vianoce doma s manželkou a so synom. Štedrovečerné menu u nich tvorí kapor so zemiakovým šalátom a kapustnica.priblížil svoje sviatočné menu Fico. Pred štedrovečernou večerou sa chystá ešte športovať.Aj minister vnútra Robert Kaliňák si na štedrovečernú večeru pochutí na kapustnici od svojej manželky." skonštatoval Kaliňák, ktorého tento rok prichytil syn, keď v noci ako Ježiško zdobil stromček.doplnil s úsmevom.Minister zdravotníctva Tomáš Drucker chce cez sviatky oddychovať doma s rodinou. V kruhu blízkych ich strávi aj minister životného prostredia László Sólymos, ktorý je na Štedrý deň u brata. V príprave štedrovečerného menu sa totiž striedajú. Na stole nechýbajú oplátky, halászlé a kapor so šalátom. Teší sa na pokoj a na to, že rodina bude spolu.