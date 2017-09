R. Fico si nemyslí, že je potrebné referendum o integrácii do jadra EÚ

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR – Dano Veselský Foto: TASR – Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) – Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) si nemyslí, že by bolo potrebné organizovať referendum o tom, či má byť Slovensko v jadre Európskej únie, teda či má byť súčasťou hlbšej integrácie Únie.uviedol premiér v dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.Jadro EÚ je podľa neho perspektíva a budúcnosť Slovenska. Chce si počkať na ďalšie kontúry toho, ako by mala užšia integrácia vyzerať. Chce však, aby bolo Slovensko pri tvorbe týchto rozhodnutí, preto ho teší, že slovenskí experti budú v priamom kontakte s tímom francúzskeho prezidenta.opísal Fico.Pripomenul napríklad, že Európska komisia predložila návrh o európskom pilieri sociálnych práv. Ten bude pravdepodobne predstavovať aj obsah zbližovania krajín v sociálnej oblasti. Spomína sa v ňom napríklad otázka minimálnej mzdy či lepšej starostlivosti o chorých ľudí.Slovensko však ide podľa premiéra aj svojou vlastnou cestou a napríklad chce na domácej pôde diskutovať o slovenskom pilieri sociálnych práv.zdôraznil. Chce teda podľa vlastných slov hovoriť o témach, ktoré by mohli posunúť slovenský sociálny systém dopredu. Ide napríklad o zvyšovanie príplatkov za nočnú prácu či diskusiu o príplatkoch za prácu v sobotu a v nedeľu.dodal predseda vlády. Nemožno sa už podľa neho ďalej pozerať na to, že vonku je 36 stupňov a ľudia pracujú na stavbách.dodal.