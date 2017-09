R. Fico: Spotrebiteľský samit by mal byť v októbri v Bratislave

Na snímke premiér Českej republiky Bohuslav Sobotka (vpravo) a predseda vlády SR Robert Fico (vľavo) počas spoločného rokovania vlád ČR a SR na zámku v Ledniciach 4. septembra 2017. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lednice 4. septembra (TASR) – Spotrebiteľský samit, ktorý by sa týkal najmä dvojakej kvality potravín a súvisiacich nekalých praktík, by sa mal uskutočniť v polovici októbra tohto roku v hlavnom meste Slovenska. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii po spoločnom rokovaní vlád SR a ČR na zámku Lednice slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) za účasti českého ministerského predsedu Bohuslava Sobotku.oznámil Fico.informoval slovenský predseda vlády. Fico očakáva, že úprava príslušných europravidiel spôsobí, že sa nekalé praktiky a dvojaká kvalita budú postupne vytrácať.SR a ČR podľa Fica chcú mať na bratislavskom samite relevantných ministrov pôdohospodárstva a hospodárstva, ale najmä významné európske a národné spotrebiteľské inštitúcie. "zdôraznil.Podľa českého premiéra Sobotku sa téma dvojakej kvality potravín stala súčasťou európskej agendy.dodal český predseda vlády.Premiéri podľa Fica dnes rokovali aj o eurosmernici týkajúcej sa vysielania pracovníkov.zdôraznil Fico.Predsedovia vlád SR a ČR sa podľa slov slovenského premiéra dohodli, že sa navzájom podporia pri získavaní sídla významných európskych agentúroznámil Fico. Slovensko sa podľa neho usiluje o získanie tzv. liekovej agentúry a ČR sa usiluje o získanie tzv. bankovej agentúry.Téma európskeho piliera sociálnych práv sa musí podľa Ficových slov rozvíjať národnými silami.dodal slovenský premiér.