R.Fico: SR podalo prihlášku o sídlo Európskej agentúry pre lieky

Brusel 27. júla (TASR) - Slovenská vláda dnes v Bruseli podala oficiálnu žiadosť o presídlenie Európskej agentúry pre lieky (EMA) z Londýna do Bratislavy. Uviedol to slovenský premiér Robert Fico po rokovaní s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom v Bruseli.Fico na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom eurokomisie pripomenul, že dnešné rokovania zamerané na dvojakú kvalitu potravín využil aj na oficiálne podanie žiadosti Slovenskej republiky o presídlenie EMA na Slovensko.Táto prestížna agentúra s vyše 900 vysoko kvalifikovanými zamestnancami, podobne ako aj Európska banková agentúra (EBA), sa po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ bude musieť vysťahovať z Londýna a presídliť do inej členskej krajiny Únie.povedal Fico.Všetky členské krajiny EÚ, ktoré majú záujem o získanie sídla agentúr EMA a EBA, musia do 31. júla podať oficiálnu žiadosť Európskej komisii. O sídlach agentúr rozhodnú ministri členských štátov na základe bodovacieho hlasovania v novembri tohto roku.konštatoval slovenský premiér.