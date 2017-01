R. FICO: Tému investičnej výnimky by sme chceli vyriešiť tento rok

Na archívnej snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. januára (TASR) – Na myšlienke zavedenia investičnej výnimky do zákona o dlhovej brzde je vo vládnej koalícii zhoda. Pri schvaľovaní však bude záležať na konkrétnych detailoch jej nastavenia aj dohode s opozíciou, upozorňuje premiér Robert Fico (Smer-SD).Diabol je totiž podľa neho vždy skrytý v detailoch.vysvetlil v rozhovore pre TASR.Teraz bude podľa neho záležať na tom, aké parametre zmien predloží minister financií Peter Kažimír (Smer-SD), aby boli prijateľné nielen pre koaličných partnerov, ale aj pre opozíciu. Keďže ide o ústavný zákon, vláda potrebuje na jeho zmenu získať aj podporu aspoň časti opozície. Minister financií už avizoval, že plánuje rokovania s najväčšou opozičnou stranou SaS.Téma by sa mala podľa Fica vyriešiť v priebehu tohto roka.konštatoval.Investičná výnimka súvisí predovšetkým s financovaním cestnej infraštruktúry. Eurofondy, ktoré sú v aktuálnom období na tento účel k dispozícii, sú už rozdelené a s ďalšími do budúcnosti pravdepodobne počítať nemôžeme.doplnil Fico.