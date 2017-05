R. Fico: To, čo sa deje okolo Roberta Kaliňáka, je už posadnutosť

Na snímke minister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 20. mája (TASR) – Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) má naďalej dôveru predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Vyhlásil to samotný premiér v dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy s tým, že nebude likvidovať ľudí len preto, že si to niekto želá. Reagoval tak na kauzy, ktoré sú so šéfom rezortu vnútra v poslednom období spájané.skonštatoval Fico. Ľudia podľa jeho slov vedia, čo minister vnútra robí a čo sa v jeho rezorte dosiahlo.Premiér tvrdí, že ak Kaliňák urobí niečo, čo je absolútne nemožné akceptovať, pôjde zo svojej funkcie preč.podotkol. Ako tvrdí, odvolať ľudí problém nemá.poznamenal.To, že Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol, že ministerstvo vnútra porušilo zákon pri obstarávaní klientskeho centra v Bratislave, považuje Fico zatiaľ za technický spor.skonštatoval.