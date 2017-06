R.Fico ubezpečil, že vláda nikdy neprijala tajný záväzok o kvótach

Na archívnej snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júna (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) ubezpečuje spoločnosť, že jeho vláda nikdy neprijala žiaden tajný záväzok, ktorý by bol v rozpore s oficiálnym postojom jeho kabinetu proti prerozdeleniu utečencov na základe kvót. Vyhlásil to dnes na pôde NR SR v rámci pravidelnej Hodiny otázok.Otázku migrácie otvoril opozičný poslanec Peter Štarchoň (Sme rodina).pýtal sa poslanec.Premiér Fico ho ubezpečil, že k žiadnemu tajnému záväzku nedošlo, lebo by to išlo proti oficiálnej politike vlády ku kvótam.odkázal.Šéf exekutívy potvrdil, že Európska komisia začala proces právneho konania proti Českej republike, Maďarsku a Poľsku z dôvodu porušenia európskej legislatívy súvisiacej s prerozdelením žiadateľov o azyl. Právne konanie sa týka rozhodnutia ministrov vnútra z 22. septembra 2015 o zavedení tzv. povinných kvót.dodal Fico.