R. Fico: Ústava má garantovať úroveň sociálnych a hospodárskych práv

Bratislava 3. septembra (TASR) – Výzvy, ktoré dnes stoja pred Ústavou SR, sú možno ešte väčšie, ako boli pri jej vzniku v roku 1992. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) to dnes vyhlásil v televíznej relácii RTVS O 5 minút 12. Už na jeseň mieni preto iniciovať diskusiu o lepšom zakotvení hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv v základnom zákone štátu. Predpokladá i zmeny v súvislosti so snahami Slovenska stať sa súčasťou budúceho jadra Európskej únie.uviedol Fico, ktorý svoje zámery ohľadom základného zákona štátu naznačil i v piatok (1.9.) počas slávnostného zasadnutia parlamentu.Premiér podľa jeho slov chce, aby Slovensko ostalo aj naďalej demokratickou, hodnotovo a ľudsko-právne silnou krajinou, čo by sa malo odraziť v ústave. „upozornil.zdôraznil Fico, ktorý by chcel vidieť v ústave napríklad zakotvenú minimálnu mzdu - teda garanciu úrovne mzdového ohodnotenia pre každého pracujúceho.Diskutovať však možno podľa ministerského predsedu aj o práci v noci či o postavení žien. „“ naznačil. „odmietol, že by takého zmeny sledovali len politické ciele.Čo sa týka garancie minimálnej mzdy v ústave Fico uviedol, že to neznamená garanciu konkrétnej sumy v tomto právnom dokumente.naráža premiér na opakujúce sa názory o jej nepotrebnosti. Význam minimálnej mzdy pritom vidí v tom, že pomáha tlačiť na rast miezd.Predseda Národnej rady SR Andrej Danko dnes v RTVS uviedol, že do ústavy by mohlo pribudnúť aj právo na držbu zbrane. Takúto myšlienku Fico priamo komentovať nechcel, počuje o nej prvý raz. „“ nevylúčil Fico, že Smer-SD by to mohol podporiť.Premiér nezdieľa názor niektorých ústavných právnikov, že základný zákon štátu sa dá meniť príliš ľahko. Ústavu podľa neho treba vnímať ako pružný text, ktorý treba meniť. „vysvetlil s tým, že aj jeho súčasná aktivita ohľadom posilnenia sociálnych práv v ústave súvisí s témou jadra EÚ.