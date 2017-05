R. Fico: V EÚ bude po roku 2020 veľká hádka o peniaze

Na archívnej snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 20. mája (TASR) - V Európskej únii (EÚ) bude po roku 2020 veľká hádka o peniaze. Uviedol to dnes v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).povedal premiér.priblížil.Premiér by bol podľa svojich slov veľmi rád, keby na Slovensku vznikla dohoda medzi politickými stranami o tom, aj keď to niektoré strany už odmietajú, aby sa otvorila dlhová brzda.poznamenal premiér.Nervozita v Únii je podľa Fica "veľmi veľká" a spočíva v tom, ako sa nastaví tempo nových členských štátov, akým je aj Slovensko hoci je v EÚ od roku 2004.informoval Fico.Počas relácie zaznel v diskusnej relácii rozhovor s členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ľudovítom Ódorom, podľa ktorého by výnimka v tzv. dlhovej brzde spôsobila narušenie dôvery investorov v to, že dlhová brzda v SR je nedotknuteľná. "doplnil Ódor. Dlhová brzda by sa podľa Ódora preto nemala otvárať ani kvôli diaľniciam, ani kvôli iným prioritám. Aj bez otvárania dlhovej brzdy je podľa jeho slov možné pokračovať vo výstavbe diaľničnej infraštruktúry.doplnil na margo snáh zvyšovania životnej úrovne v SR Fico. Na sneme ZMOS-u podľa svojich slov oznámil, že sa budú zvyšovať príspevky štátu do Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov, ale len v obciach a mestách s ponukou zamestnania.