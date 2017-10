R.FICO: Vek odchodu do dôchodku by sa mohol zastropovať v ústave

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 21. októbra (TASR) - Zastropovanie veku odchodu do dôchodku je legitímna téma. Ak by sa našla rozumná hranica, ktorá zabezpečí aj udržateľnosť dôchodkového systému, premiér Robert Fico (Smer-SD) je pripravený na rozhovory s opozíciou o úprave tejto problematiky v ústave. Rovnako je za prípadné ústavné zakotvenie trojpilierového dôchodkového systému. Uviedol to v sobotu na konferencii Smeru-SD v Nitre.