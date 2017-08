R.FICO: Vláda bude pokračovať, vypracujeme dodatok ku koaličnej zmluve

Koaliční lídri Robert Fico (Smer-SD), Béla Bugár (Most-Híd) a Andrej Danko (SNS) sa dohodli na príprave dodatku ku koaličnej zmluve. Oznámili to na dnešnej tlačovej konferencii spoločne po rokovaní Koaličnej rady. Schváliť by ho chceli 1. septembra. Zhodli sa, že sa budú na Koaličnej rade stretávať pravidelne a že táto vláda nemá alternatívu. Personálne otázky dnes neriešili. Danko vyhlásil, že žiadny minister nestojí za pád vlády.





"Stanovili sme si mantinely, ako budeme pokračovať. Pevne verím, že sme upokojili rozvírenú koaličnú hladinu. Dnes sme k tomu urobili prvý vážny krok," povedal Bugár. Ocenil, že partneri sa vrátili ku koaličnému stolu. "Odkazovanie cez médiá už nebude. Ak to všetci z nás dodržíme, chúlostivé veci budeme riešiť pri koaličnom stole, tam, kde to patrí," zdôraznil Bugár.





Premiér Fico uviedol, že bude zostavená pracovná skupina, v ktorej bude mať každá strana svojho zástupcu a urobia sa zmeny. "Prakticky sme sa dohodli na tom, že zostavím pracovnú skupinu, do ktorej každý z nás dá jedného človeka a bude pripravovať dodatok ku koaličnej zmluve. Chceme zaviesť pravidelné rokovania Koaličnej rady. Chceme zaviesť nové mechanizmy riešenia prípadných sporov," uviedol Fico s tým, že viac by mali medzi sebou komunikovať aj okresné a krajské štruktúry jednotlivých strán, ktoré majú komunikovať na pravidelnej báze. "Treťou témou bol rozpočet," doplnil Fico.





Predseda vlády zdôraznil, že všetky tri strany majú záujem, aby koalícia v tomto zložení pokračovala ďalej. Partneri nevidia alternatívu k ich vláde. "Máme rovnaký názor, že táto vláda nemá alternatívu. Ale rešpektujem, že musíme nájsť nové formy komunikácie, musíme sa viac priblížiť a viac sa chápať. Ideme ďalej a pokiaľ bude život klásť prekážky, budeme ich na ceste riešiť," doplnil Fico. Súhlasí, že každá strana chce presadzovať svoje priority, treba však prihliadať aj na potrebu fiškálnej zodpovednosti. "Všade, kde nám to náš záujem udržať fiškálnu disciplínu umožní, budeme pokračovať v našich plánoch a cieľoch, ktoré máme z hľadiska vlastných straníckych programov," povedal Fico, ktorý považuje dnešný rozhovor s partnermi za kľúčový.



Danko ocenil, že partneri si vypočuli názory SNS a že je ochota zlepšiť komunikáciu v koalícii. "Neexistuje politická alternatíva z hľadiska ani elementárnej komunikácie, ani slušnosti. Preto som rád, že sú vypočuté aj iné pohľady, ktoré som priniesol do politiky," uviedol Danko, ktorý poďakoval za konštruktívny dialóg. Danko verí, že koalícia urobí všetko pre to, aby štát riadila so cťou ako doteraz. "Robíme všetko pre to, aby sme si veci, ktoré nás delia, vysvetlili," doplnil.



Predseda SNS neprezradil, koho navrhne za nového ministra školstva, ktorý nahradí Petra Plavčana (nom. SNS). Bude to podľa neho človek z prostredia školstva alebo schopný riadiť procesy. Fico bude nomináciu SNS plne rešpektovať. To je aj jeho odpoveď na otázku o Dankovej podmienke, aby za ministrov zodpovedala strana, ktorá ich nominovala, a nie premiér.



SNS údajne mala chcieť aj odchod ministra práce Jána Richtera (Smer-SD), čo Danko poprel. "Vylučujem, že by sme sa bavili o personálnych veciach. Toto stretnutie bolo o nastavení chémie. Keby nefungovala chémia a ľudskosť medzi nami, nemôže fungovať táto vláda," povedal Danko. Akékoľvek personálne otázky nemôžu podľa jeho slov ovplyvňovať súhru Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd. "Myslím si, že ani jeden minister nestojí za to, aby túto vládu položil," zdôraznil.





Partneri sa tiež zhodli, že Slovensko má byť v jadre EÚ, ktoré sa má vyformovať. "Máme historickú šancu urobiť desaťročný skok," povedal Fico, ktorý túto historickú šancu nemieni premárniť.