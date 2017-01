R.FICO: Všetku energiu dáme na domáci front, aby ľudia cítili výsledky

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 10. januára (TASR) - Strana Smer-SD chce dať tento rok všetku energiu na domáci front. Chce, aby ľudia dôverovali vláde. Práve dôvera je podľa predsedu Smeru-SD a vlády SR Roberta Fica potrebná na boj s extrémizmom. Premiér zároveň odmieta reči o predčasných voľbách.," vyhlásil na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave Fico s tým, že pre Smer-SD bude rok 2017 rokom akcie.Opatrenia, ktoré idú robiť ministri jeho vlády, majú podľa Fica spoločné, že budú ľavicové." zdôraznil Fico s tým, že tento rok chce Smer-SD ešte viac pretaviť do života ľudí to, že sa ekonomike a verejným financiám darí.Opätovne vyzdvihol, ako Slovensko zvládlo predsedníctvo v Rade Európskej únie. Pripomenul aj vlaňajšie voľby a vytvorenie vlády, ktorú opäť označil za "". Napriek odlišnostiam je dnešná vláda podľa Fica mimoriadne stabilná. Premiér opätovne odmietol reči o predčasných voľbách.," zdôraznil Fico.Ministri za Smer-SD pripomenuli priority ich rezortov na tento rok. Šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker plánuje okrem iného obnovu nemocníc aj budovanie nového detenčného centra, ktoré Slovensku chýba.Vicepremiér pre investície Peter Pellegrini vyzdvihol pomoc menej rozvinutým regiónom. Chce tiež internet pre všetkých bez ohľadu na sociálne postavenie.Minister hospodárstva Peter Žiga hovoril o nových investíciách a s tým súvisiacich nových pracovných miestach, o zlepšovaní podnikateľského prostredia vrátane znižovania administratívnej záťaže. Chce tiež férové ceny energií pre konečných odberateľov.Minister práce Ján Richter zopakoval plán zamerať sa na podporu mladých rodín, na znižovanie nezamestnanosti ako aj na odstránenie nezrovnalostí pri tzv. starodôchodcoch.Vláda mieni motivovať ľudí, aby začali pracovať.povedal Richter s tým, že musí byť rozdiel medzi tými, ktorí poberajú sociálne dávky a pracujú.Minister kultúry Marek Maďarič vyzdvihol podporu kreatívneho priemyslu, obnovu pamiatok, chce tiež dokončiť múzeum holokaustu v Seredi, ktoré by malo pomáhať mladým ľuďom priblížiť hrôzy holokaustu.Šéf rezortu vnútra Robert Kaliňák hovoril o potrebe riešiť bezpečnosť v rómskych osadách. Plánuje ďalej otvárať nové klientské centrá a pracovať na tom, aby povinné kvóty na migrantov neboli už témou.uzavrel minister financií Peter Kažimír.