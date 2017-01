R. FICO: Z rokovaní by nemala vyjsť EÚ oslabená a Británia posilnená

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas tlačovej konferencie, Bratislava, 13. decembra 2016. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 18. januára (TASR) – Vítam ako predseda vlády SR, že britská premiérka Theresa Mayová vyjasnila pozície britskej vlády. Premiér Robert Fico to dnes vyhlásil na podujatí venovanom ukončeniu slovenského predsedníctva v Rade EÚ.uviedol premiér.Zdôraznil, že rovnako ako britská vláda bude pri rokovaniach brať primárny zreteľ na záujmy našich občanov, našej krajiny a EÚ.konštatoval.Ústredným princípom budúceho usporiadania bude podľa neho to, aby práva a povinnosti v novom vzťahu medzi EÚ a Veľkou Britániou boli v rovnováhe.uzavrel, pričom je zároveň presvedčený, že pre Britániu v žiadnom prípade nebude budúca zmluva o voľnom obchode výhodnejšia než plnohodnotné členstvo v Únii, ktoré využíva dnes.Rokovania o brexite budú podľa neho veľmi tvrdé a bolestivé. "A bolo by veľmi nesprávne, keby z týchto rokovaní 27 vyšla ako oslabená a Británia ako posilnená. Bol by to najhorší príklad pre každú jednu krajinu v rámci EÚ, kde môžu cítiť tlaky verejnosti na prípadné vystúpenie z EÚ," dodal.Premiér na podujatí bilancoval slovenské predsedníctvo. Podľa jeho slov sme ho zvládli. Aj keď uplynulý polrok bol podľa neho mimoriadne náročný, bol i veľkým prínosom a predsedníctvo označil za úspech. Za najvýznamnejší označil Bratislavský summit a s ním spojenú bratislavskú cestovnú mapu a bratislavský proces.Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák si myslí, že sme prostredníctvom predsedníctva dokázali, že EÚ sa vie posúvať dopredu napriek všetkým krízam. Predsedníctvo bolo podľa neho pre nás veľkou skúškou, v ktorej sme obstáli.Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok ocenil získané skúsenosti predovšetkým v troch oblastiach – nikdy doteraz sme nemali nad jednotlivými oblasťami takú politickú kontrolu, ocenil i obrovskú skúsenosť z toho, ako fungujú inštitúcie, a predsedníctvo podľa neho ukázalo i to, že témy EÚ sú komunikovateľné. "To by sme si mali do budúcna odniesť," uzatvoril.Od 1. januára prebrala od Slovenska predsedníctvo v Rade EÚ Malta, v jej hlavnom meste sa 2. februára bude konať summit. Lídri na ňom budú riešiť ďalšie smerovanie Únie. Nadviazať by mal na ten bratislavský, ktorý sa konal septembri.