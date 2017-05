R. Fico:Za klientske centrum v Bratislave si R. Kaliňák zaslúži kyticu

Na archívnej snímke minister vnútra Robert Kaliňák. Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (TASR) – Minister vnútra Robert Kaliňák má dôveru predsedu vlády Roberta Fica (obaja Smer-SD) aj po tom, ako Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rozhodol, že jeho ministerstvo porušilo zákon pri obstarávaní klientskeho centra v Bratislave. Fico to dnes uviedol počas tlačovej konferencie k verejnému vypočutiu kandidátov na post nového predsedu ÚVO.Premiér uviedol, že rešpektuje rozhodnutie úradu.vysvetlil.Fico súhlasí s rozhodnutím Kaliňáka brániť sa voči rozhodnutiu ÚVO na súde.uviedol premiér.Kaliňákov rezort mal zákon o verejnom obstarávaní porušiť tým, že bez súťaže uzavrel zmluvu na prenájom bývalej budovy starej Ikey na Tomášikovej ulici od spoločnosti Vienna Invest a potom si od nej objednal jej rekonštrukciu. Podľa Kaliňáka však ÚVO nevzal do úvahy neporušiteľnosť vlastníckeho práva, ktoré v tom čase na budovu štát nemal. Nebolo preto možné, aby budovu rekonštruoval niekto iný, ozrejmil minister.Premiér podľa jeho slov preto nemáuvažovať o nejakých krokoch voči Kaliňákovi.domnieva sa.povedal Fico, podľa ktorého je jeden svet mediálny a v tom druhom v stredu (17. 5.) privítali na sneme Združenia miest a obcí Slovenska Kaliňáka pozitívne.doplnil Fico. Kritizoval, že médiá narábajú s rozhodnutiami ÚVO účelovo, keď toto akcentujú, ale neprezentovali rozhodnutie úradu o tom, že ministerstvo zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) neurobilo chybu pri obstarávaní slovenského predsedníctva v Rade EÚ.Ministerstvo vnútra uzavrelo 11. februára 2015 bez súťaže so spoločnosťou Vienna Invest zmluvu na prenájom budovy tzv. starej Ikey, a to za 73.086 eur mesačne. Krátko na to, 9. apríla 2015, uzavrelo s tou istou spoločnosťou zákazku na rekonštrukciu budovy za 5,2 milióna eur. Následne 25. júna 2015 sa dodatkom nájom zvýšil na 110.855 eur mesačne. A 21. decembra 2015 uzavrelo ministerstvo opäť bez súťaže s rovnakou firmou zmluvu, ktorou získalo do vlastníctva budovu starej Ikey výmenou za doteraz zaplatené milióny, doplatok 2,3 milióna eur, ako aj za budovu Okresného úradu v centre Bratislavy znalcom ocenenú na 4,84 milióna eur.O tom, že ÚVO skonštatoval porušenie zákona zo strany ministerstva vnútra, informoval minulý týždeň nezaradený poslanec Miroslav Beblavý. V nasledujúcom správnom konaní podľa Beblavého rezort dostane pokutu do výšky 260.000 eur. Ministra vyzval, aby v tejto súvislosti odstúpil z funkcie. Kaliňák to odmietol.