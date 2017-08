R. Fico zvolal rokovanie vlády,potrebuje mandát na schôdzku s Macronom

Premiér Robert Fico, archívne foto. Foto: TASR/Romana Buganová Foto: TASR/Romana Buganová

Bratislava 22. augusta (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa rozhodol zvolať na stredu 23. augusta rokovanie vlády. Oznámila to jeho hovorkyňa Beatrice Szabóová, ktorá médiám poskytla Ficovo stanovisko. Ten v ňom svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že sú body programu, ktoré znesú odklad, ale o jednom musí kabinet rokovať.píše v stanovisku premiér.Témou schôdzky je podľa Fica okrem iného smernica o vysielaní pracovníkov.zdôraznil. Na rokovaní vlády sa zúčastní aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.Ficov krok víta strana Most-Híd.uviedol Most-Híd vo svojom stanovisku.V niektorých médiách sa objavila v pondelok (21.8.) informácia, že predseda SNS Andrej Danko požiadal svojich koaličných partnerov Smer-SD a Most-Híd o odloženie rokovania kabinetu do času, kým nezasadne Koaličná rada. Zároveň informoval, že jeho ministri na vládu neprídu. Koaličná rada sa má zísť v piatok 25. augusta. Mala by rokovať o riešení koaličnej krízy, do ktorej sa koalícia dostala potom, ako predseda SNS Andrej Danko vypovedal k septembru koaličnú zmluvu.