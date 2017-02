R. Gere kritizoval Trumpa za paralelu medzi utečencom a teroristom

Na archívnej snímke herec Richard Gere v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 10. februára (TASR) - Hollywoodsky herec Richard Gere povedal dnes na tlačovej konferencii Berlínskeho filmového festivalu Berlinale, že americký prezident Donald Trump spáchal ten, keď spojil utečencov s teroristami.uviedol 67-ročný Gere a dodal: "Strach nás núti robiť strašné veci."pokračoval Gere. Do Berlína pricestoval na premiéru svojho najnovšieho filmu The Dinner (Večera).uviedol Gere. Označil to zanového prezidenta.zdôraznil.V minulosti krajiny rozmýšľali o tom, ako pomôcť utečencom.vyhlásil.Hlavný hrdina filmových hitov ako Pretty Woman či Dôstojník a gentleman vedie kampaň za nezávislosť Tibetu a počas svojej návštevy Berlína sa stretol s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.Jeho najnovší film Večera rozpráva príbeh rodiny, ktorá sa zomkla, aby vyriešila, čo má robiť s vlastnými deťmi, ktoré spáchali strašný zločin. Scenár k filmu napísal americký scenárista izraelského pôvodu Oren Moverman, ktorý ho aj režíroval.