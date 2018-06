R. Giuliani: Trump donútil Kim Čong-una prosiť, aby sa summit konal

Rudy Giuliani. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 7. júna (TASR) - Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani v stredu s pýchou vyhlásil, že nekompromisný postoj prezidenta Donalda Trumpa donútil severokórejského vodcu Kim Čong-una prosiť, aby sa ich plánovaný historický summit, ktorý Trump náhle zrušil, predsa len konal.Giuliani na návšteve Jeruzalema v interview pre tlačovú agentúru Associated Press (AP) odmietol názor, že takéto výroky môžu zhoršiť atmosféru pred budúcotýždňovým summitom oboch lídrov v Singapure. Giuliani dodal, že vodca Severnej Kórey musí pochopiť, že Spojené štáty sú v pozícii silnejšieho.vyhlásil Giuliani pre AP.Niekdajší starosta New Yorku dodal, že Trump nemal na výber, musel stretnutie odvolať, pretože Severokórejčania urazili viceprezidenta Mikea Pencea, poradcu pre národnú bezpečnosť Johna Boltona a vyhrážali sa "zničením Spojených štátov jadrovými zbraňami".Po odvolaní summitu Kim rýchlo zmenil postoj, vyjadril ochotu diskutovať o denuklearizácii svojej krajiny a požiadal, aby sa summit predsa len konal, opísal situáciu Giuliani.vysvetlil exstarosta.Summit Trumpa a Kima sa bude konať 12. júna v Singapure.Giuliani, Trumpov právnik v kauze vyšetrovania ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb v roku 2016, poznamenal, že vyjadruje len svoj osobný názor a že nepatrí do tímu pre zahraničnú politiku USA.