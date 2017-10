R. Hamdalláh pricestoval do Gazy, aby zmieril hnutia Fatah a Hamas

Palestínsky premiér Rámí Hamdalláh. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Gaza 2. októbra (TASR) - Palestínsky premiér Rámí Hamdalláh dnes pricestoval do Gazy. Jeho návšteva je prejavom snáh o zmierenie umierneného hnutia Fatah s radikálnym Hamasom po desaťročí, keď islamistický Hamas ovládal pásmo Gazy.Agentúra Reuters uviedla, že na hraničnom priechode Hamdalláha so sprievodom vítali stovky Palestínčanov s palestínskymi zástavkami v ruke.Hnutie Hamas vládne v pásme Gazy, odkedy odtiaľ v roku 2007 vyštvalo orgány palestínskej samosprávy kontrolovanej hnutím Fatah prezidenta Mahmúda Abbása. Fatah vládne na západnom brehu Jordánu.Všetky iniciatívy, ktorých cieľom bolo zmieriť týchto rivalov a vytvoriť v pásme Gazy a na pravom brehu Jordánu vládu národnej jednotky, boli doteraz neúspešné.V polovici septembra však Hamas oznámil, že je pripravený diskutovať s hnutím Fatah o vytvorení vlády národného zmierenia. Deklaroval aj svoju pripravenosť organizovať všeobecné voľby.Hamas v osobitnom vyhlásení spresnil, že odovzdá moc v tejto časti palestínskych území novej vláde a orgány, ktoré tam vytvoril, rozpustí. Začne tiež rokovať so Západom podporovaným Fatahom.V očakávaní novej mierovej iniciatívy pre Blízky východ z dielne novej americkej administratívy, ktorá sympatizuje viac s Izraelom, Abbás začal vyvíjať na Hamas silný nátlak. V rámci týchto reštrikcií neplatil za dovoz elektrickej energie z Izraela pre územie Gazy, kde skresal aj platy štátnych zamestnancov.