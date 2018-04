R. Kaliňák: Ak by bol na post MV nominovaný ktokoľvek, čaká ho lynč

Na snímke podpredseda SMER-SD Robert Kaliňák. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) - Ak by bol v súčasnosti na post ministra vnútra nominovaný ktokoľvek, čaká ho mediálny lynč. Uviedol to exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) na svojom profile na sociálnej sieti. Reagoval tak na štvrtkové (26.4.) vymenovanie Denisy Sakovej (Smer-SD) do funkcie ministerky vnútra.Kaliňák pripomenul, že Saková na ministerstve vnútra pôsobí desať rokov a pozná rezort detailne.uviedol Kaliňák.Exminister tvrdí, žePodľa neho by to isté malo platiť aj pri politikoch.uzavrel Kaliňák.Saková v ministerskom kresle nahradila Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD), ktorý odstúpil po tom, čo sa rozhodol neodvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Prezident Andrej Kiska ešte tento týždeň pred Sakovej vymenovaním povedal, že nie je s jej nomináciou spokojný, ale keďže nemá na výber, vymenuje ju. Túto nomináciu považuje za premrhanú príležitosť.Saková po menovaní do funkcie sľúbila, že sa pokúsi vrátiť polícii dôveru ľudí.povedala.