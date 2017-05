R. KALIŇÁK: Blúznenie I. Matoviča je zbytočné vôbec komentovať

Na snímke podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák počas 59. schôdze vlády SR v Bratislave 17. mája 2017. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. mája (TASR) – Kritika lídra hnutia OĽaNO-NOVA Igora Matoviča je nezmyselná. V reakcii na dnešnú tlačovú konferenciu opozičného politika to vyhlásil minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). Slová Matoviča označil zaMatovič dnes v súvislosti s kauzou zámeny dvoch pozemkov ministerstva vnútra za štyri byty pre policajtov uviedol, že pozemky na Rajskej ulici a na Bajkalskej ulici vedľa Národného futbalového štadióna mali o viac ako milión eur vyššiu hodnotu, za akú ich Kaliňák zamenil. Ministra obvinil, že si zo štátneho majetku urobil súkromnú realitku.Majiteľ reštaurácie na Bajkalskej ulici má podľa Matoviča na zamieňaný pozemok znalecký posudok spred piatich rokov s cenou 1,3 milióna eur. Podľa Kaliňáka mal hodnotu menej ako 400.000 eur. Čo sa týka pozemku na Rajskej, Matovič poznamenal, že susediaci podnikateľ mal viackrát záujem parcelu od rezortu vnútra odkúpiť, alebo dlhodobo prenajať. Ministerstvo mu vraj odpísalo, že prípadný odpredaj nie je možný.reagoval na tieto informácie po zasadnutí vlády Kaliňák.poznamenal.reagoval ďalej šéf rezortu vnútra. Pripomenul pritom, že za vlády Ivety Radičovej, keď bol Matovič súčasťou vládnej koalície, predal štát v tej istej lokalite pozemok za 54 eur za meter štvorcový. Kaliňák by bol preto podľa jeho slov rád, keby sa opozičný politik zaoberal najprv týmtoprevodom.zdôraznil.Minister tiež odmietol, že by niektoré zámenné zmluvy jeho ministerstva z minulosti mali byť nezverejnené. Nie je tiež podľa neho pravda, že by sa nerobili elektronické aukcie, verejné súťaže.pripomenul napríklad predaj areálu bývalej vojenskej nemocnice na Patrónke, za ktorý ministerstvo získalo 26,2 milióna eur, aj keď znalecký posudok bol na sumu 32,3 milióna eur.Ministerstvo vnútra zamieňalo nehnuteľnosť na Rajskej ulici v centre mesta s výmerou 217 štvorcových metrov bez parkovacích možností. Na pozemku stojí budova, ktorá má byť staticky narušená. Druhý pozemok, na Bajkalskej ulici v Novom Meste, mal rozlohu 2000 štvorcových metrov. Na ňom stojí budova, ktorá nebola vlastníctvom rezortu a na pozemku mala tvoriť ťarchu. Za tieto pozemky, ktoré nevedel rezort využiť, získalo ministerstvo štyri trojizbové byty na Vietnamskej ulici v hlavnom meste. Zámenu ministerstvo označilo za štandardnú.