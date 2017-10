R. KALIŇÁK: K zneužitiu elektronického podpisu nedošlo

Robert Kaliňák, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 29. októbra (TASR) - Riziko v súvislosti so zneužitím elektronických podpisov síce existuje, no je malé a štát urobil všetky opatrenia, aby k zneužitiu nedošlo. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).Podľa jeho slov doteraz neprišlo k prelomeniu zaručeného elektronického podpisu, odvolával sa aj na závery výskumného tímu z Masarykovej univerzity, ktorý odhalil zraniteľnosť v čipoch.upozornil minister.Štát podľa neho na toto zistenie zareagoval, tak ako mal. Pripomenul, že v najbližších dňoch budú implementované elektronické podpisy, ktoré budú kľúčované bezpečnejšie.uviedol.Kaliňákov oponent v diskusii, podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak je presvedčený, že minister súčasné riziko zľahčuje a nezohľadňuje problém pri transakciách, ktoré sa netýkajú e-Governmentu. Podľa neho sa IT komunite na Slovensku podarilo prelomiť elektronický podpis a poukázal na konkrétny možný príklad zneužitia pri prevode nehnuteľností.povedal Krajniak.Kaliňák oponoval zavedenou praxou.uviedol Kaliňák.Krajniak však odkázal verejnosti, ktorá používa elektronický podpis, aby si skontrolovala, či napríklad v agende katastra nehnuteľností neprišlo k zmenám, ktorá sa týka ich majetku.