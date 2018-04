R. Kaliňák: Mrzí ma, že som policajtom nemohol dať na odmenách viac

Na snímke exminister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: TASR - Michal Svítok Na snímke exminister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 17. apríla - Exministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) mrzí, že v rámci mimoriadnych odmien, ktoré pred svojím odchodom plošne udelil policajtov a ostatným pracovníkom rezortu, im nemohol dať viac. Napísal to na sociálnej sieti."Po návrate z dovolenky by som sa rád vrátil k medializovaným informáciám o tom, že som udelil mimoriadne odmeny. Roky ministrovania ma utvrdili v presvedčení, že práca policajta, ktorý na každú službu nastupuje s vedomím, že nevie, čo sa 'zomelie' v teréne, je poslaním. Bezpochyby si zasluhuje našu úctu a rešpekt," odkázal.Preto sa rozhodol udeliť mimoriadne odmeny vo výške 400 eur každému policajtovi, ako aj ostatným pracovníkom rezortu. "Jediná vec, ktorá ma mrzí, je, že to nemohlo byť viac," dodal.Kaliňákov nástupca vo funkcii Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) pred časom novinárom povedal, že sa o plošných odmenách dozvedel až z médií.