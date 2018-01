R. Kaliňák: Poplatok na matrikách za cirkevný sobáš sa zruší

Na archívnej snímke Robert Kaliňák Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 22. januára (TASR) - Administratívny poplatok na cirkevný sobáš vo výške desať eur sa zruší. Dohodli sa na tom minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) na stretnutí so signatármi petície Fóra kresťanských inštitúcii v Bratislave. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu vnútra Andrea Dobiášová.Kaliňák prijal v pondelok delegáciu Fóra kresťanských inštitúcií a platformy CitizenGO, aby spolu prediskutovali problém nových poplatkov za cirkevné sobáše.povedal Kaliňák s tým, že ľudia, ktorí sa rozhodnú zobrať v kostoloch, by nemali byť znevýhodnení.reagovala Miriam Kuzárová z platformy CitizenGO. Zákon o správnych poplatkoch sa zmení cez poslanecký návrh iného zákona, ktorý má rezort vnútra v druhom čítaní už na najbližšej schôdzi NR SR.Ročne sa na Slovensku uzavrie 26.000 sobášov, z toho 12.000 je cirkevných. Poplatok sa do platnosti dostal cez zákon o e-Governmente realizovaný Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a do novely bol vložený na základe pripomienky Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Ten reflektoval na požiadavky matrikárov. Fórum kresťanských inštitúcií, ktoré zastupuje 60 členských organizácií, však tento poplatok vnímalo ako diskriminačný a následnej spustilo petíciu, ktorú v priebehu niekoľkých dní podpísalo takmer 20.000 ľudí.