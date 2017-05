R. KALIŇÁK: Poslanec M. Beblavý zúfalo útočí na úspešné projekty vlády

Na snímke minister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 12. mája (TASR) – Je to zúfalý pokus opozície útočiť na úspešné projekty tejto vlády. V reakcii na dnešné slová opozičného poslanca Miroslava Beblavého (nezaradený) to uviedol minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).Beblavý dnes kritizoval obstaranie priestorov pre klientske centrum v Bratislave v roku 2014. Minister reagoval vyhlásením, že štátu sa podarilo získať kancelársku budovu za veľmi dobrú cenu, ktorá bola v tom čase 30 percent pod trhovými cenami.uviedol Kaliňák počas brífingu v priestoroch klientskeho centra.doplnil.Poslanec informoval o tom, že Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) skonštatoval porušenie zákona zo strany ministerstva vnútra na čele s Kaliňákom pri obstaraní bratislavského klientskeho centra. ÚVO poslanca o záveroch kontroly informoval, pretože bol autorom podnetu. V nasledujúcom správnom konaní podľa Beblavého rezort dostane pokutu do výšky 260.000 eur. Ministra vyzval, aby v tejto súvislosti odstúpil z funkcie.uviedol na margo výzvy Kaliňák. Priznal, že kontrola sa skončila konštatovaním porušenia zákona, voči tomu sa však podľa neho ministerstvo ohradilo nesúhlasným stanoviskom.vysvetlil Kaliňák.Kaliňákovo ministerstvo malo zákon o verejnom obstarávaní obísť tak, že bez súťaže uzavrelo zmluvu na prenájom bývalej budovy starej Ikey na Tomášikovej ulici od spoločnosti Vienna Invest a potom si od tejto istej firmy objednalo jej rekonštrukciu. Podľa ministra však ÚVO pri konštatovaní porušenia zákona nevzal do úvahy neporušiteľnosť vlastníckeho práva, ktoré v tom čase na budovu nemal štát. Nebolo preto možné, aby budovu rekonštruoval niekto iný, ozrejmil.Minister dopredu deklaroval, že budova vyjde štát na 12,75 milióna eur bez DPH. Beblavý však dnes uviedol, že spoločnosť Vienna Invest dostala minimálne a pol milióna eur viac, čo vyplýva z uzatvoreného dodatku k zmluve, ktorý podľa poslanca ministerstvo tri mesiace utajovalo a zverejnilo ho až prvý pracovný deň po parlamentných voľbách 7. marca 2016.uviedol Kaliňák, podľa ktorého dodatok nemožno zarátať do výslednej sumy, pretože si ním štát objednal osobitné vybavenie ako trafostanice a silnejšie elektrorozvody, čo nepatrí do vybavenia štandardnej kancelárskej budovy. Nevidí preto dôvod, aby dodržal svoje vyhlásenie pre týždenník Trend, že možno žiadať jeho hlavu, ak budova bude stáť viac ako 12,75 milióna eur.Minister vyhlásil, že stará budova Ikey bola v tom čase jediným vhodným priestorom v Bratislave, ktorý spĺňal požiadavky na vybudovanie klientskeho centra. Budovu štát podľa neho napokon získal za cenu 825 eur za meter štvorcový.zdôraznil minister.Poslanec konštatoval, že ešte v roku 2012 vyhlásil Kaliňák reformu ESO, ktorej výkladnou skriňou mala byť výstavba klientskeho centra v Bratislave.podotkol.Beblavý pripomenul, že 11. februára 2015 MV uzavrelo bez súťaže so spoločnosťou Vienna Invest zmluvu na prenájom budovy tzv. starej Ikey, a to za 73.086 eur mesačne. Krátko na to, 9. apríla 2015, uzavrelo MV s tou istou spoločnosťou zákazku na rekonštrukciu budovy za 5,2 milióna eur. Následne 25. júna 2015 sa dodatkom nájom zvýšil na 110.855 eur mesačne. A 21. decembra 2015 uzavrelo MV opäť bez súťaže s rovnakou firmou zmluvu, ktorou získalo do vlastníctva budovu starej Ikey výmenou za doteraz zaplatené milióny, doplatok 2,3 milióna eur, ako aj za budovu Okresného úradu v centre Bratislavy znalcom ocenenú na 4,84 milióna eur.povedal Beblavý s tým, že cez infozákon žiadal od rezortu trikrát informácie, ani raz však nedostal odpoveď.