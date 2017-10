R. KALIŇÁK: Prezident je daňový podvodník, mal by vyvodiť zodpovednosť

Na snímke podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 4. októbra (TASR) – Minister vnútra a podpredseda vládneho Smeru-SD Robert Kaliňák si myslí, že prezident SR Andrej Kiska je daňový podvodník. Uviedol to dnes po zasadnutí vlády v reakcii na daňovú kauzu prezidenta. Kisku vyzval, aby vyvodil za kauzu zodpovednosť a zverejnil doklady o financovaní svojej prezidentskej kampane.odpovedal Kaliňák na otázku, či je Kiska daňový podvodník. Poukázal na to, že Kiskova firma KTAG po tom, ako daňová kontrola vyhodila z jej účtovníctva náklady na prezidentskú kampaň, si tieto zaúčtovala znova.vysvetlil minister.pokračoval Kaliňák. Aktivita by mala byť z jeho pohľadu na strane prezidenta a mal by naplniť vyjadrenia o slušnosti, transparentnosti a vyvodzovaní politickej zodpovednosti aj pri náznakoch podozrenia.poznamenal Kaliňák s tým, že považuje tiež za nevyhnutné, aby prezident odovzdal verejnosti doklady o jeho volebnej kampani.zdôraznil.Kaliňák sa vyjadril i k utorkovému (3.10.) vystúpeniu generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Ten vysvetlil, že Kiska na stretnutí v roku 2015 a na ďalších stretnutiach s ním vyjadril obavu, či vyšetrovanie jeho firmy prebehne objektívne.komentoval slová Čižnára Kaliňák.Minister kultúry SR Marek Maďarič (Smer-SD) sa dnes nechcel vyjadrovať k tomu, že prezident spomenul generálnemu prokurátorovi svoje problémy s rodinnou firmou. Zdôvodnil to tým, že nebol osobne pri ich rozhovore. „zdôraznil Maďarič. Podľa neho záleží na presných slovách, ktoré na stretnutí prezidenta s generálnym prokurátorom odzneli.