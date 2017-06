R. KALIŇÁK: Projekt dobrovoľných kvót pri migrantoch je neúspešný

Na snímke podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (TASR) - Na základe dobrovoľných kvót sa doteraz podarilo prerozdeliť len 19.000 migrantov z Grécka a Talianska, čo je 12 percent zo 160.000 ľudí. Výsledok tohto projektu, ktorý sa skončí v septembri, je katastrofálny. Na stretnutí ministrov vnútra členských štátov V4 v poľskej Varšave to povedal podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák.Ministri vnútra štátov V4 sa podľa rezortu vnútra zhodli, že tento projekt bol neúspešný.“ zdôraznil Kaliňák.Ministri vnútra sa dohodli, že jediné, čo pomôže v migračnej kríze, sú funkčné riešenia, ako je ochrana vonkajšej schengenskej hranice a posielanie policajtov do problémových oblastí, ktoré zažívajú nápor migrantov.Na takejto pomoci sa podľa rezortu vnútra podieľajú v posledných dvoch rokoch všetky krajiny V4. Ministri vnútra sa zhodli, že o naplnení dobrovoľných kvót by mali rozhodnúť lídri krajín Európskej únie na rokovaní Európskej rady.Európska komisia, ako aj predstavitelia niektorých štátov zvyšujú v posledných týždňoch tlak na krajiny, ktoré neprijali predpísané množstvo migrantov na základe dobrovoľných kvót. Najväčší problém v migračnej kríze je stále predovšetkým stredomorská cesta. Do Talianska od začiatku roka 2017 prišlo 60.000 migrantov najmä z Nigérie, Bangladéša, Guiney, Pobrežia Slonoviny, Senegalu, Maroka, Mali a Pakistanu, teda krajín, ktoré nie sú ohrozené priamym vojnovým konfliktom.Slovensko sa ešte pred schválením dobrovoľných kvót rozhodlo, že prijme 100 ľudí v rámci relokácií a 100 v rámci presídlenia. V rámci relokácií prijalo 16 ľudí, ide o päť matiek a 11 detí. Jedna matka s troma deťmi krátko po príchode na Slovensko ušla do Rakúska, momentálne prebieha dublinské konanie a bude vrátená na Slovensko. Ostatné ohrozené rodiny pokračujú v integrácii na našom území. V rámci presídlenia SR prijala 149 kresťanov z Iraku, z nich momentálne pokračuje v integrácii necelá polovica. Zvyšní sa predovšetkým kvôli smútku za domovom vrátili do Iraku.