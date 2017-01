R. KALIŇÁK: Zatiaľ ešte ostávam vo funkcii ministra vnútra

Podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák na tlačovej konferencii k rozpočtu rezortu vnútra na rok 2017 v Bratislave 1. decembra 2016. v Bratislave. Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR

Bratislava 4. januára (TASR) – Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) zatiaľ ostáva v svojej funkcii. Uviedol to dnes novinárom po tlačovej konferencii venovanej vyhodnoteniu dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2016.Minister odpovedal na otázku, či po skončení predsedníctva Slovenska v Rade EÚ nerezignuje, ako sa to spomínalo v kuloároch. Opozícia žiada, aby odišiel pre daňovú kauzu podnikateľa Ladislava Bašternáka, do ktorej má byť zapletený. Čelí tiež vyšetrovaniu pre kúpu podielu vo firme B. A. Haus od Bašternáka.oznámil Kaliňák, že ministerský post nateraz neopúšťa.Podpredseda najsilnejšej vládnej strany Smer-SD vysvetlil, že funkcia ministra je závislá od dôvery, ktorú musí v neho mať predovšetkým predseda vlády, koaliční partneri, poslanecké kluby a väčšina v parlamente.“ doplnil.Kaliňák zároveň uviedol, že v nasledujúcom polroku sa vrátia ku kauzám z minulého roka. Nemohli sa im venovať práve kvôli slovenskému predsedníctvu, ktoré ho naplno zamestnávalo.,“ vysvetlil.Viaceré kauzy pritom boli podľa Kaliňáka“ ozrejmil. „Vdoplnil.