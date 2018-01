R. Kaliňáka prekvapilo otvorenie kauzy financovania SDKÚ

Na snímke podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 31. januára (TASR) - Ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) prekvapilo otvorenie kauzy financovania strany SDKÚ. Povedal to novinárom v Národnej rade SR. Dôvod nepozná, zdôrazňuje, že do vyšetrovania nezasahuje. Nerieši podľa vlastných slov ani to, či sa opäť otvorí kauza údajného paralelného financovania Smeru-SD a hlasu podobnému Ficovi.povedal.Dôvody opätovného otvorenia prípadu nepozná ani predseda Mosta-Híd Béla Bugár.povedal novinárom. Nevie povedať, ako to bolo pri financovaní SDKÚ.uviedol Bugár, ktorý nevie ani čo je pravda pri kauze hlasu podobnému Ficovi.Pri kauzách a podozreniach majú podľa Bugára konať orgány činné v trestnom konaní.vyhlásil Bugár. Nespomína si, ako Dzurinda koalícii, v ktorej bol aj Bugár, vysvetlil financovanie SDKÚ.doplnil Bugár.Kauzu financovania SDKÚ odhalila v roku 2004 Aliancia Fair-play. Strana mala kontaktovať darcov SDKÚ zo zoznamu uvedeného v účtovníctve strany a niektorí ľudia jej mali potvrdiť, že strane dar nikdy nedali. Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie v súvislosti s fiktívnymi darmi pre politickú stranu SDKÚ. Pred policajným vyšetrovateľom v stredu vypovedali ako svedkovia dvaja bývalí ministri Milan Kňažko a Roman Kováč. Ich výpoveď sa týkala darov pre SDKÚ.