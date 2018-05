R. Koeman nečaká proti Slovákom ľahký zápas

Tréner holandskej futbalovej reprezentácie Ronald Koeman reční na tlačovej konferencii pred štvrtkovým priateľským zápasom Slovensko - Holandsko. V Trnave, 30. mája 2018. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 30. mája (TASR) - Ronalda Koemana po necelom roku opäť "zaviali" pracovné povinnosti na Slovensko, tentoraz v pozícii trénera holandskej futbalovej reprezentácie. Vlani tretieho augusta priviedol v pozícii kormidelníka FC Everton k víťazstvu 1:0 na pôde MFK Ružomberok a súčasne k postupu do play off Európskej ligy UEFA 2017/2018, keďže rovnakým výsledkom uspel anglický tím aj doma v Goodison Parku.Päťdesiatpäťročný bývalý legendárny obranca či defenzívny stredopoliar Groningenu, Ajaxu Amsterdam, PSV Eindhoven, FC Barcelona a Feyenoordu Rotterdam vo funkcii dlho nevydržal, po domácej prehre 2:5 s Arsenalom Londýn ho 23. októbra vedenie "karameliek" odvolalo. Bez práce však bol len do 5. februára tohto roka, keď ho oslovil s ponukou stať sa reprezentačným trénerom prezident Holandského futbalového zväzu. Jeho tím bude v Trnave súperom domácich Slovákov a hoci ani jeden z aktérov štvrtkového prípravného súboja neabsolvuje vrchol v podobe účasti na MS v Rusku, očakávania sú veľké. A to aj preto, že z predaja už zmizlo takmer 14-tisíc vstupeniek.povedal na stredajšej tlačovej konferencii v Trnave Koeman.Ako tréner "oranjes" debutoval 23. marca prehrou 0:1 s Anglickom v prípravnom zápase v Amsterdame. O tri dni neskôr si jeho zverenci vylepšili renomé, keď v Ženeve zdolali úradujúcich majstrov Európy Portugalčanov 3:0. Po zápase na Slovensku sa Holanďania predstavia 4. júna v Turíne proti Taliansku.Holandský tím prechádza obmenou po tom, ako sa neprebojoval na dva veľké turnaje v rade - EURO 2016 a MS 2018. Nadviazať na úspechy v podobe finálových účastí na MS 1974, 1978, 2010 či zisk titulu majstra Európy (1988) sa pokúsi generácia okolo Jaspera Cillessena, Daleyho Blinda, Virgila Van Dijka, Kevina Strootmana, Georginia Wijnalduma a Memphisa Depaya doplnená o talentovaných hráčov - Matthijsa de Ligta, Donnyho van de Beeka či Tonnyho Vilhenu. Koeman sa nechcel púšťať do analýzy predošlého, pre "oranjes" neúspešného obdobia.uviedol Koeman.Tlačová konferencia holandského tímu sa začala so 40-minútovým oneskorením. Dôvodom bola dopravná nehoda v smere z Bratislavy, pre ktorú uviazli hráči aj tréner na ceste.dodal Koeman.