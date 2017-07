R. KUSÝ: Transparentný účet mám už založený

Rudolf Kusý Foto: www.rudolfkusy.sk Foto: www.rudolfkusy.sk

Bratislava 11. júla (TASR) – Kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý (nezávislý) už má založený transparentný účet. Uviedol to pre TASR v reakcii na dnešné vyhlásenie svojho súpera vo voľbách Milana Ftáčnika (nezávislý). "podotkol Kusý.Žiadne platby za kampaň v období od 28. júna podľa neho neprebehli, takže ako tvrdí, postupoval v súlade so zákonom. Kusý deklaruje, že kompletné výdavky za kampaň zverejní presne tak, ako si to vyžaduje zákon.uviedol Kusý.Ftáčnik dnes uviedol, že nie všetci kandidáti na post predsedu BSK sa správajú transparentne a vyvoláva to preto pochybnosti o financovaní ich volebnej kampane. Poukázal pritom na svojich súperov vo voľbách Kusého a poslanca Národnej rady SR Juraja Drobu (SaS). Ftáčnika znepokojuje, že obaja nemajú dodnes zriadený transparentný účet.skonštatoval Ftáčnik. Kusého vyzval, aby povedal, koľko ho stála doterajšia kampaň.Istú netransparentnosť vníma aj pri Drobovi. Ako priblížil, ak si kandidát, ktorého nominuje politická strana, vedie kampaň sám, musí si zriadiť transparentný účet. Naň mu môže SaS i ďalšie strany, ktoré ho podporujú, poslať finančné prostriedky. "podotkol Ftáčnik. Oficiálne kampaň beží už niekoľko dní a títo dvaja kandidáti na predsedu BSK podľa neho nemajú zriadený transparentný účet, čo považuje za neprijateľné.Ftáčnik deklaruje, že má založený transparentný účet od roku 2014.argumentuje Ftáčnik.Voči tomuto vyhláseniu sa ohradil aj Droba, ktorý uviedol, že kampaň mu robí strana SaS, ktorá na všetky výdavky používa transparentný účet.skonštatoval Droba pre TASR. Transparentný účet SaS je podľa jeho slov dostupný na webe strany. Ako podotkol, výdavky spred oficiálneho začiatku kampane boli hradené z bežného účtu SaS a budú zahrnuté do zúčtovania, ktoré SaS podľa zákona predloží ministerstvu financií v riadnom termíne.