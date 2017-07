R. Kusý vyzýva zrušiť súťaž na vybudovanie Family parku v Petržalke

Na snímke Rudolf Kusý. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 20. júla (TASR) – Medzinárodná verejná súťaž na vybudovanie a prevádzkovanie Family parku v bratislavskej Petržalke by sa mala zrušiť. Vyzýva k tomu bratislavský krajský poslanec a zároveň kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v nadchádzajúcich jesenných voľbách Rudolf Kusý.uviedol na dnešnom brífingu Kusý.Reaguje tak na stredajšie (19.7.) vyjadrenia k vyhláseniu súťaže na vybudovanie parku rodinného typu so zábavno-vzdelávacím a oddychovo-rekreačným charakterom. Ten by mal vyrásť v blízkosti realitných projektov Južné mesto a Slnečnice, na pozemku kraja s rozlohou deviatich hektárov, kde sa už v minulosti uvažovalo s viacerými, napokon nezrealizovanými projektmi, napr. Danube Arenou.Podľa Kusého je totiž neprijateľné, aby sa tri mesiace pred voľbami vyhlasovalo a riešilo niečo, na čo bol čas predchádzajúcich osem rokov.podotkol Kusý s tým, že celý projekt by sa mal pozastaviť a nechať na budúce vedenie kraja a poslancov krajského zastupiteľstva.Kandidát však pritom sám koncom júna vyšiel s návrhom, že ak v novembrových voľbách uspeje, do piatich rokov na tomto pozemku vybuduje park športu a oddychu. V tejto súvislosti spustil aj verejnú diskusiu, kde sa občania môžu vyjadriť, čo by malo v budúcnosti na pozemku stáť.doplnil Kusý, podľa ktorého by sa tu malo vytvoriť niečo pre ľudí a nemalo by ísť o biznis pre nejakú firmu. A práve v participácii s verejnosťou vidí jeden z rozdielov medzi svojim návrhom a plánmi kraja.Na margo toho súčasný predseda BSK Pavol Frešo zdôrazňuje, že projekt Family parku odobrilo výraznou väčšinou aj krajské zastupiteľstvo a súhlasí s ním aj petržalská samospráva. Za ostatných osem rokov podľa neho nezaznel žiaden iný návrh, ako by mal kraj tento pozemok využiť, s výnimkou pár poslancov, ktorí žiadali pozemok odpredať. Uvedomuje si, že je síce niekoľko mesiacov pred voľbami, avšak načasovanie spustenia súťaže s tým vraj nesúvisí. Pod zdĺhavý proces prípravy sa podľa neho podpísalo vyriešenie niekoľkomiliónových zmeniek na pozemok a vyše dvojročná príprava podkladov pre medzinárodnú súťaž.Návrh na jej zrušenie by podľa neho musel vzísť z radov poslancov.pýta sa krajská poslankyňa a členka komisie Elena Pätoprstá. Podľa prípravnej komisie sú všetky podklady verejné, podobne ako zmluva s koncesionárom, pričom vyhláseniu súťaže predchádzala aj diskusia s laickou i odbornou verejnosťou. Projekt by mal byť podľa nej realizovateľný, dlhodobo udržateľný a transparentný, vedenie kraja chce o každom kroku v rámci projektu pravidelne informovať.doplnila Pätoprstá.K doposiaľ nevyužitému pozemku v Petržalke sa dnes vyjadril aj ďalší kandidát na post predsedu BSK Juraj Droba. Podľa neho ľudí skôr zaujíma, z akých peňazí a koľko bude oddychový park postavený a na čo ho budú môcť využívať, a nie to, aké politické zafarbenie bude mať.vyzval Droba.