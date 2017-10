R. Lauko: Nie je otázkou, či elektromobilita bude, ale kedy

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jasná 12. októbra (TASR) – Elektromobilita, využívanie automobilov na elektrický pohon, je nevyhnutná. Nie je už otázkou, či bude, ale kedy sa tak stane. Okrem iného predstavuje obrovské obchodné príležitosti pre energetiky jednotlivých krajín. Na konferencii Energofórum 2017 v Jasnej to dnes povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Greenway Infrastructure Rastislav Lauko.priblížil Lauko.upozornil Lauko, ktorý v tejto súvislosti poukázal na postupný pokles cien batérií elektromobilov.dodal. Je podľa neho rovnako kľúčová aj smerom k energetike, keďže elektromobilita a energetika sú veľmi komplementárne odvetvia.Podľa Lauka bude elektromobilita aj v našom regióne výrazne rozšírená okolo roku 2020, kedy by už elektromobil mal byť z hľadiska obstarávacej ceny lacnejší ako štandardný automobil. Aj vďaka klesajúcim cenám batérií sa môže okolo roku 2020 počet elektromobilov pohybovať okolo 20 miliónov, v porovnaní s dnešnými dvoma. Lauko očakáva, že na Slovensku by ich vtedy mohli byť tisíce, možno desaťtisíce.Za ďalší dôležitý element rozvoja elektromobility považuje rozvoj infraštruktúry v podobe nabíjacích staníc.vysvetlil Lauko. Napríklad spoločnosť Greenway podľa neho aktuálne prevádzkuje 20 rýchlych nabíjačiek po celom území Slovenska, do roku 2019 by ich malo byť 30 a pribudnúť by mali aj tri ultrarýchle nabíjačky. Cieľom je nabiť elektromobil do siedmich minút.