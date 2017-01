R. Lintner: Som hrdý na prístup všetkých, významne sme sa posunuli

Na snímke šéf Pro-Hokej Richard Lintner. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Poprad 30. januára (TASR) - Druhý Zápas hviezd pod taktovkou riaditeľa spoločnosti Pro-Hokej Richarda Lintnera sa vydaril. Zúčastnení sa zhodli, že víkend v Poprade bol po viacerých stránkach na vyššej úrovni než pred rokom v Nitre a radosť zo stúpajúceho trendu neskrýval ani Lintner. Podľa bývalého obrancu bol kľúčom k úspechu vhodný koncept zápasu, ale i správny prístup hráčov, trénerov či manažérov.Richard Lintner hneď po nástupe do pozície šéfa Tipsport Ligy oživil Zápas hviezd. Dojmy účastníkov vlaňajšieho podujatia v Nitre boli rozpačité, no o nespokojnosti nahlas nikto nehovoril. "Lintnerovci" mali vtedy na prípravu stretnutia ligovej smotánky iba pár týždňov, tentoraz sa dlhší čas príprav pozitívne premietlo do konečného výsledku.priznal Lintner.Podľa majstra sveta z roku 2002 dáva úspech All-Star víkendu 2017 viacero možností smerom do budúcna. Akcia v posledný januárový víkend nebola iba o samotnom zápase. Predchádzal mu sobotný draft, v ktorom si Peter Bondra a Miroslav Šatan vyberali hráčov do svojho tímu. Aj nápad s významnými osobnosťami slovenského hokeja v pozícii manažérov tímov bol šťastný krok.uviedol Lintner pre TASR.Hokejovému víkendu v Poprade prialo aj počasie. Príjemné januárové slnko bolo vítané najmä v nedeľu popoludní, keď pred popradským štadiónom prebiehalo predstavovanie hráčov. Tí sa následne vybrali medzi ľudí, aby vyhoveli každej prosbe o fotografiu či autogram. Zaujímavo vyznela aj súťaž v hokejových zručnostiach medzi manažérmi Bondrom a Šatanom. V prvej z nich čelil ich nájazdom sám Lintner.pripomenul Lintner.Diváci i aktéri ocenili aj dĺžku jednotlivých tretín, desaťminútová perióda vyhovovala všetkým stranám. Prestávky spestrilo šesť súťaží zručností, ktorým na náboji pridalo započítavanie do celkového skóre. Aj tento krok sa ukázal ako správny.poznamenal Lintner.Po popradskom zápase vymenúval viaceré superlatívy, pre TASR najviac vyzdvihol prístup všetkých zúčastnených:V súčasnosti nie je v popredných európskych súťažiach Zápas hviezd samozrejmosť. Okrem Kontinentálnej hokejovej ligy sa podobné stretnutia nehrávajú, aj na Slovensku sa liga k stretnutiu najlepších vrátila po dlhých rokoch.dodal Lintner.Výťažok z podujatia je určený pre letný hokejový kemp pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý zorganizuje Tipsport Liga.prisľúbil Lintner.Šéf Pro-Hokeja už krátko po popradskom Zápase hviezd myslel na ďalší ročník. Jeho presný koncept je nateraz otázny, Lintner však už má určité predstavy.povedal Richard Lintner.