R. MADEJ: Na nominácii M. Jankovskej trvám, nemám dôvod meniť názor

Róbert Madej Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) - Predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Róbert Madej (Smer-SD) stále trvá na svojom návrhu, aby sa novou členkou Súdnej rady SR stala štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská (nominantka Smeru-SD). Uviedol to pre TASR s tým, že sa pre neho nič nezmenilo a k dnešnému dňu nemá dôvod meniť svoj názor.Madej nestiahol nomináciu Jankovskej ani napriek odmietavému postoju ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd).reagovala ministerka pre TASR. Žitňanská mala dokonca pred časom pohroziť, že ak bude Madejova nominantka zvolená, odíde z ministerského kresla.Šéf ústavnoprávneho výboru však tvrdí, že si Jankovskú veľmi váži.poznamenal na margo skutočnosti, že Jankovská má aktuálne pozastavený výkon funkcie sudcu.Či si Madej vie predstaviť, že nomináciu napokon stiahne, zatiaľ nechcel povedať.zdôraznil.Okrem Jankovskej kandiduje na uvoľnené miesto v súdnej rade aj advokát Allan Böhm, ktorého nominoval opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS).odkázal Madej na margo kvalít Böhma.Voľba nového člena súdnej rady delegovaného parlamentom sa na septembrovej schôdzi NR SR pre nedohodu v koalícii nekonala. Či sa nového zástupcu v súdnej rade podarí zvoliť na prebiehajúcom októbrovom zasadnutí pléna, jasné nie je.dodal Madej.Do súdnej rady má dvoch členov nominovať aj vláda. Žitňanská ešte v stredu (11.10.) vyjadrila očakávanie, že sa tak stane ešte v priebehu tohto mesiaca.vysvetlila.Ministerka oslovila akademickú obec so žiadosťou o mená vhodných vládnych nominantov do Súdnej rady. S tými, ktoré dostala, je spokojná.ozrejmila.Podľa zmeny v sudcovských zákonoch majú zákonodarnú, výkonnú moc a prezidenta v Súdnej rade zastupovať nesudcovia. Žitňanská zmeny presadila aj preto, aby bol eliminovaný politický vplyv v Súdnej rade a bola otvorená aj pre nesudcov. Poukazuje pritom na to, že Jankovská je v politickej pozícii a zároveň sudkyňa.