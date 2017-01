R. Mitterlehner: Mali by sme znížiť limit na žiadosti o azyl na 17.000

Na snímke rakúsky vicekancelár a spolkový minister pre vedu, výskum a hospodárstvo Reinhold Mitterlehner. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Viedeň 11. januára (TASR) - Rakúsko by malo znížiť maximálny počet žiadostí o azyl, ktorými sa bude zaoberať, na 17.000 ročne, čo je necelá polovica z 35.000 žiadostí plánovaných na tento rok, navrhol dnes konzervatívny vicekancelár Reinhold Mitterlehner.Keďže úrady doteraz nespracovali 14.000 žiadostí podaných vlani, drastické obmedzenie maximálneho počtu by fakticky mohlo uzavrieť rakúske hranice pre žiadateľov o azyl.Ich výrazné zníženie je nevyhnutné, aby sa migranti riadne integrovali, povedal Mitterlehner na stretnutí svojej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) v meste Pöllauberg.Zníženie limitu by podľa neho súčasne vyslalo signál Rakúšanom, že vláda reaguje na sexuálne napadnutia a ďalšie trestné činy spáchané žiadateľmi o azyl a na problémy, ktorým čelia úrady, keď sa pokúšajú poslať domov odmietnutých žiadateľov.dodal.Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) kancelára Christiana Kerna, ktorá je s ÖVP v koalícii, na tento návrh bezprostredne nereagovala.Po príchode približne 90.000 žiadateľov o azyl v roku 2015 rakúska vláda začiatkom minulého roka zmenila kurz a obmedzila maximálny počet žiadostí o azyl, ktoré prijme v roku 2016, na 37.500 a v roku 2017 na 35.000. Čeliac nárastu podpory pre ultrapravicovú Slobodnú stranu Rakúska (FPÖ) zaviedla tiež rad ďalších reštriktívnych imigračných opatrení.