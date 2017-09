R. Ondrejcsák: Ozbrojené sily sú na tom zle, modernizovať treba všetko

Na archívnej štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 16. septembra (TASR) – Ozbrojené sily SR sú na tom veľmi zle z hľadiska nasaditeľnosti, výzbroje i ľudského potenciálu. V dnešných Sobotných dialógoch RTVS to vyhlásil štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák (nominant Most-Híd) s tým, že ozbrojené sily potrebujemea nielen tým, že sa nakúpi nová výzbroj.Ondrejcsák povedal, že je potrebné zamerať sa aj na výcvik či budovanie infraštruktúry.skonštatoval. To, že slovenská armáda nie je v dobrom stave, sa podľa Ondrejcsáka vie minimálne od rokov 2010-2011, keď bolo spustené strategické hodnotenie obrany.Štátny tajomník upozornil na to, že obrana nebola viac ako desaťročie dlhodobou prioritou politických elít.podotkol. Ako tvrdí, ani najlepšie armády na svete nie sú schopné nasadiť 100 percent svojich dostupných prostriedkov, no Ozbrojené sily SR sú na tom horšie.Ondrejcsák tvrdí, že Slovensko je dnes v situácii, keď otázka nestojí na tom, či sa majú modernizovať vzdušné alebo pozemné sily. Modernizovať je podľa neho potrebné všetko, aby sa armáda udržala na určitej úrovni.vysvetlil štátny tajomník.Poslanec Národnej rady SR a bývalý minister obrany Ľubomír Galko (SaS) súhlasí s tým, že stav ozbrojených síl na Slovensku je nelichotivý. Podľa neho je už však päť minút po dvanástej a treba s tým niečo robiť. Poukázal pritom na modernizáciu.podotkol Galko. Slovensko má podľa jeho slovvrtuľníky Black Hawk a ako poznamenal, prídu aj predražené spartany.povedal poslanec. Keď sa menila v roku 2016 vláda, mal pocit, že je už vyriešená otázka nadzvukového letectva.podotkol.