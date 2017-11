R. Raši: Dúfame, že to dopadne dobre a zvíťazime

Na snímke Richard Raši. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 4. novembra (TASR) - Myslím si, že každý z kandidátov, ktorí majú väčšie preferencie do toho ide preto, aby vyhral. Dúfame, že to dopadne dobre a zvíťazíme. Povedal na brífingu po uzatvorení volebných miestností kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Richard Raši (Smer-SD).Na otázku, či bude výsledok podobný prieskumom v ktorom mu predpovedali 44,3 percenta a Rastislavovi Trnkovi 27,2 percenta hlasov Raši povedal, že každý je rád, keď sa výsledok blíži k 50 percentám.doplnil minister hospodárstva a krajský predseda strany Smer-SD Peter Žiga.Počas predvolebnej kampane vyzbierali podľa Rašiho viac ako 8000 podnetov zo 423 obcí a 17 miest kraja, ktorým sa v prípade zvolenia chcú venovať.vysvetlil Raši.Na margo toho, kto ho nahradí v prípade zvolenia za predsedu VÚC vo funkcii primátora povedal, že to bude jeden z viceprimátorov, ktorý zatiaľ nespresnil.