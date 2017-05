R. RAŠI: I. Matovič novú šancu na ospravedlnenie nedostane

Na snímke poslanec za OĽaNO-NOVA Igor Matovič stojí za rečníckym pultom. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 21. mája (TASR) - Predseda opozičného hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič už nedostane druhú šancu na to, aby sa v pléne ospravedlnil za údajne hanlivé výroky. Pre TASR to uviedol predseda Mandátového a imunitného výboru Richard Raši (Smer-SD) s dôvetkom, že posledným krokom bude už len rozhodovanie výboru o pokute, ktorá môže v prípade hanlivých či nenávistných výrokov poslancov dosiahnuť až 1000 eur.Matovič dostal príležitosť ospravedlniť sa za výrok, v ktorom prirovnal situáciu parlamentnej opozície k Židom v koncentračných táboroch, ešte 1. februára ráno. V rovnakom termíne sa mali za nenávistné vyhlásenia ospravedlniť aj dvaja poslanci za ĽSNS. Matovič ráno do pléna neprišiel a poslal ospravedlnenie. V rovnakom čase však mal v budove Národnej rady (NR) SR tlačovú konferenciu, predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) mu preto dopoludňajšiu absenciu neuznal.Raši pôvodne uviedol, že Matovič by mal dostať druhú možnosť ospravedlniť sa. Po Dankovom verdikte sa však podľa jeho slov situácia zmenila.vysvetlil Raši.Kotlebovci Stanislav Mizík a Milan Mazurek dostali pokutu 1000 eur, Raši si osobne myslí, že Matovičove vyjadrenia neboli také agresívne a treba diskutovať o výške sankcie.uistil Raši.Matovič sa po svojich výrokoch stretol s predsedom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí (ÚZŽNO) Igorom Rintelom, ktorý mu údajne povedal, že v jeho výroku nie je nič protižidovské, len že ho považuje za nešťastný. Raši však tvrdí, že Rintela kontaktoval aj on a dozvedel sa, že na stanovisku zväzu, ktoré bolo vydané, sa ani po stretnutí s Matovičom nič nemení.dodal Raši.Podnet na Matoviča podal Danko, ktorému sa nepozdával jeho prejav počas rozpravy k novele rokovacieho poriadku. Šéf parlamentu ešte na októbrovej tlačovej konferencii pustil záznam z pléna, kde Matovič hovorí:Matovič následne upozornil, že nejde o celý záznam a Danko z neho odstrihol vety, ktoré nasledovali ďalej:Podľa Matoviča boli jeho výroky klasickou slovnou metaforou, ktorá ani náznakom nehanobila Židov, ani nezľahčovala ich utrpenie.uviedol s tým, že dlhodobo a opakovane verejne odsudzuje spochybňovanie holokaustu poslancami ĽSNS.ÚZŽNO v uvedenom stanovisku uvádza, žeuviedol zväz.